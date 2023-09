Im Bezirk Hamburg-Mitte wird ein neuer Wald gepflanzt Stand: 22.09.2023 13:53 Uhr Im Bezirk Hamburg-Mitte sollen neue Bäume gepflanzt werden. Besonders schwierig war die Suche nach einer geeigneten Fläche. Fündig geworden ist der Bezirk schließlich in Billstedt, direkt am Öjendorfer Park. Für einen ersten Abschnitt hat die Bezirksversammlung am Donnerstag die Mittel freigegeben.

Der Öjendorfer Park soll im Osten um ein rund zwei Hektar großes Waldstück ergänzt werden. Schon vor zwei Jahren hatten sich SPD, CDU und FDP vorgenommen 10.000 neue Bäume im Bezirk zu pflanzen.

Bäume sollen Stadtklima verbessern

Dabei geht es der Regierungskoalition explizit nicht darum auszugleichen, was an anderer Stelle gefällt wird. Die Bäume sollen zusätzlich gepflanzt werden und so unter anderem das Stadtklima verbessern. Die Fläche am Öjendorfer Park soll dabei nur der Anfang sein.

Im Herbst werden 3.000 bis 5.000 Bäume gepflanzt

In einem ersten Schritt sollen noch in diesem Herbst 3.000 bis 5.000 Bäume gepflanzt werden - zum Beispiel Eichen, Ahorne und Buchen. Dafür stellt der Bezirk zunächst rund 60.000 Euro zur Verfügung. In den kommenden Jahren soll der Mischwald auf dem Grundstück dann weiterwachsen. Für die geplanten 10.000 Bäume sei es allerdings nicht groß genug, hieß es. Die Suche nach weiteren möglichen Waldflächen im Bezirk Hamburg-Mitte soll fortgesetzt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz