Wie steht es um den "Grünen Bunker" auf St. Pauli? Stand: 29.08.2023 07:24 Uhr Der große Bunker am Hamburger Heiligengeistfeld ist in die Höhe gewachsen. Wie steht es um das Projekt im Stadtteil St. Pauli?

Der Flakbunker aus dem Zweiten Weltkrieg dominiert das Heiligengeistfeld in Hamburg - und sein Erscheinungsbild hat sich in den vergangenen Jahren deutlich geändert: Das 38 Meter hohe Gebäude bekommt fünf weitere Etagen und wächst insgesamt um 20 Meter. Zudem soll ein komplett mit Bäumen und Sträuchern bewachsener Weg von unten startend rund um die Außenwände des Bunkers nach oben auf das Dach führen - der sogenannte Bergpfad. Er soll im September eröffnet werden und frei zugänglich sein. Auf dem Dach entsteht ein 1.400 Quadratmetern großer Stadtgarten. Insgesamt soll es am Ende mehr als 10.000 Quadratmeter Grün- und Gemeinschaftsflächen geben.

134 Hotelzimmer und eine Sport- und Konzerthalle

Im Inneren der fünf Etagen entstehen ein Hotel mit 134 Zimmern sowie eine Sport- und Konzerthalle mit Platz für 2.000 Menschen, beides wird vermietet. Auch einen Gedenk- und Informationsort rund um die Geschichte des Bunkers soll es geben. Wann das Hotel aufmacht und die Halle für den Schulsport und Konzerte genutzt werden kann, steht noch nicht fest. Momentan wird an dem Gästehaus gebaut, dicke Kabelstränge hängen aus den Decken, die Fußböden sind gerade betoniert.

Sensoren auf dem Dach für die Forschung

Die Begrünung und der Ausbau des riesigen Gebäudes an der Feldstraße kommen nach Angaben der Projektleitung gut voran. Rund 5.000 Bäume und Sträucher wurden gepflanzt. Auf dem Dach wird auch geforscht: Finanziert vom Bundesumweltministerium sammeln rund 80 Sensoren in den Beeten Daten darüber, was Pflanzen direkt am Gebäude bewirken.

Rund 60 Millionen Euro kostet die Aufstockung und die Begrünung des Kolosses.

Dieses Thema im Programm: Die Nordreportage | 29.08.2023 | 18:15 Uhr