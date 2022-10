Bäderland schließt Ganzjahresfreibäder und senkt Temperatur Stand: 06.10.2022 15:55 Uhr Auch Bäderland Hamburg zieht Konsequenzen aus der Energiekrise und dem Personalmangel: Am Donnerstag hat das Unternehmen Anpassungen im Schwimmbadbetrieb angekündigt.

Wer auch in der kalten Jahreszeit draußen schwimmen will, hat es jetzt schwer in Hamburg: Der Großteil der Ganzjahresfreibäder und das Außenbecken des Hallenbads Bondenwald werden ab dem 10. Oktober außer Betrieb genommen. Auch die drei Rutschen in Bramfeld und Billstedt werden zunächst dichtgemacht.

Wassertemperaturen werden gesenkt

Außerdem würden die Wassertemperaturen in den Schwimmbädern um 1 Grad gesenkt, kündigte Bäderland an. "Diese Maßnahmen sind genau der richtige Hebel, um den von uns allen geforderten Energiesparbeitrag von 15 bis 20 Prozent zu leisten", so Bäderland-Geschäftsführer Dirk Schumacher.

Zwei Ruhetage pro Woche für fast alle Schwimmbäder

Doch neben dem Gas ist auch das Personal bei Bäderland knapp, und das führt zu weiteren Einschränkungen. Ein Großteil der Hamburger Schwimmbäder bleibt künftig an zwei Tagen in der Woche geschlossen. "Die Schließtage werden auf auslastungsschwache Tage gelegt - ausgenommen sind Feiertage und das Wochenende", so Schumacher. Die genauen Öffnungszeiten sollen zum 10. Oktober online unter www.baederland.de einsehbar sein.

Schul- und Vereinsschwimmen geht weiter

Bis auf Weiteres sieben Tage in der Woche geöffnet bleiben nur die Bartholomäus-Therme und das Kaifu-Bad. Das Früh-, Schul- und Vereinsschwimmen soll aber in allen Bädern unverändert stattfinden. Auch das Kursangebot sei nicht von den Anpassungen betroffen.

Saunen bleiben in Betrieb

Die Saunen sollen in der kühlen Jahreszeit geöffnet bleiben, sie leisten laut Bäderland "einen wichtigen Gesundheitsbeitrag für die Gesellschaft" und würden bis auf die Öfen im MidSommerland nicht mit Gas beheizt, sondern mit Ökostrom betrieben.

Sollte sich die Krisenlage in den nächsten Wochen verschärfen, stellt Bäderland weitere Schritte in Aussicht - möglicherweise beträfe das dann vor allem die Spaßbereiche der Bäder.

