Hamburg: Einigung bei Geld für Hochschulen Stand: 04.02.2021 15:45 Uhr Die Stadt hat sich mit den Hamburger Universitäten und Hochschulen auf eine langfristige Finanzierung geeinigt. In den kommenden sieben Jahren erhalten sie rund 750 Millionen Euro zusätzlich.

Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) nannte die Vereinbarung am Donnerstag einen "Meilenstein für die Wissenschaft" in der Stadt. Sie biete den Hochschulen Planungssicherheit bis ins Jahr 2027. Deutlich mehr als drei Prozent mehr Geld bekommen die sechs staatlichen Hamburger Hochschulen, ebenso das UKE und die Staats- und Universitätsbibliothek. Darauf haben sich die Hochschulen in den sogenannten Hamburger Zukunftsverträgen mit der Wissenschaftsbehörde geeinigt.

Die Verträge sehen vor, Tarif- und Inflationssteigerungen bis zu einer Höhe von zwei Prozent auszugleichen, ebenso Mittel für Digitalisierung und Bauprojekte. Darüber hinaus haben die Hochschulen individuelle Entwicklungsziele und Perspektiven mit der Behörde vereinbart.

AUDIO: Zukunftsverträge für Hamburgs Hochschulen (1 Min)

Monatelange Verhandlungen

Micha Teuscher, Präsident der Hochschule für Angewandte Wissenschaften sagte, es sei in schwierigen Zeiten gemeinsam gelungen, Stabilität und Perspektive für die Wissenschaft in Hamburg herzustellen. Auch wenn nicht alle Wünsche und Hoffnungen berücksichtigt worden seien. Ähnlich äußerte sich auch Uni-Präsident Dieter Lenzen im Gespräch mit NDR 90,3: Es sei kein Tag, um in Depressionen zu verfallen, allerdings "auch nicht in manische Zustände".

Die Verhandlungen über die Grundfinanzierung der Hochschulen hatten sich über Monate hingezogen und die Hochschulpräsidenten hatten offenbar mehr Geld von der Stadt erwartet, auch weil sie aufgrund früherer Vereinbarungen finanzielle Defizite verzeichnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.02.2021 | 13:00 Uhr