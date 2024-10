Stand: 06.10.2024 15:16 Uhr Hamburg: Demonstration für Freilassung der Hamas-Geisel

Einen Tag vor dem Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel hat es einen Protestzug in Hamburg gegeben. Hunderte Menschen haben für die Freilassung der von der Hamas immer noch in Gaza festgehaltenen Geiseln demonstriert. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf etwa 400. Sie umrundeten friedlich die Binnenalster, trugen dabei Israel-Fahnen und Fotos der noch 101 Entführten mit sich. An der Veranstaltung nahmen auch Landesrabbiner Shlomo Bistritzky sowie der Antisemitismusbeauftragte Stefan Hensel teil.

