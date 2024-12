Hamburg: Chaos Communication Congress startet mit Enthüllung Stand: 27.12.2024 16:09 Uhr Der Chaos Computer Club lädt ab heute wieder zu seinem Jahreskongress ein - dem Chaos Communication Congress. Zu dem viertägigen Treffen im Congress Center Hamburg (CCH) werden rund 14.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Eines der ersten großen Themen war eine Recherche zu Volkswagen. Der Chaos Computer Club hat sie gemeinsam mit Spiegel-Reportern gemacht. Demnach habe der Autokonzern Daten von E-Auto-Besitzern nur schlecht gesichert in einer Cloud gespeichert. Hunderttausende von Bewegungsdaten standen praktisch ungeschützt im Netz - bis Volkswagen auf das Problem aufmerksam gemacht wurde. Es habe unter anderem die Gefahr bestanden, dass die E-Auto-Besitzer erpressbar gewesen wären. Weil genau nachverfolgt werden konnte, wo ihr Auto zur welchen Zeit war.

Weitere Debatten zum Datenschutz

Weitere Debatten über den Datenschutz thematisierten die elektronische Patientenakte bis hin zu Sicherheitslücken in der Funk-Verschlüsselung der NATO.

Correctiv-Recherche zum Potsdam-Treffen

Außerdem gab es einen Rückblick auf ein Jahr Correctiv-Recherche über das sogenannte Geheimtreffen von Potsdam, das in seiner Folge Massenproteste gegen Rechtsextremismus auslöste.

Einem Undercover-Reporter war es nach eigenen Angaben gelungen, an einem Treffen von Schweizer Neonazis teilzunehmen. Einem Treffen, auf dem auch deutsche AfD-Politiker waren - darunter ein Bundestagsabgeordneter. Aus Sicht von Correctiv sei das ein weiterer Beweis dafür, wie eng AfD und Rechtsextremisten bereits zusammenarbeiten.

Austausch der Hacker-Szene

Insgesamt sind den Angaben zufolge etwa 140 Vorträge sowie Workshops und Diskussionsrunden geplant. Neben dem offiziellen Programm wird auch in diesem Jahr wieder der informelle Austausch der Hacker-Szene im Mittelpunkt des Kongresses stehen. Am Sonnabend gibt es außerdem ein spezielles Programm für Kinder und Jugendliche.

"Menschenfeindliche Technologien überlisten"

Das Motto des 38. Chaos Communication Congresses ist Programm: Es lautet in diesem Jahr "Illegal Instructions", also "illegale Anweisungen". Damit gemeint ist technischer Widerstand gegen Überwachung, Vermessung und Infiltration, wie der Chaos Computer Club auf seiner Internetseite schreibt. Ziel sei es, so wörtlich, menschenfeindliche Technologien zu überlisten und Sand ins Getriebe der digital-kapitalistischen Überwachungs-Maschinerie zu streuen.

