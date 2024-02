Hamburger Gericht befasst sich mit "Correctiv"-Artikel zu Potsdam Stand: 15.02.2024 07:17 Uhr Das Recherche-Netzwerk "Correctiv" hat im Januar ein geheimes Treffen von Rechtsextremisten und Politikern in Potsdam aufgedeckt. Jetzt wehrt sich einer der Teilnehmer gegen die Veröffentlichung. Zuständig ist die Pressekammer des Hamburger Landgerichts.

Das Gericht hat bestätigt, dass der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau eine einstweilige Verfügung beantragt hat. Vosgerau ist eines der Mitglieder der Werteunion, die bei dem Treffen in Potsdam dabei waren. Dort soll über eine "Remigration" gesprochen worden sein. Wenn Rechtsextremisten diesen Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. "Geheimplan gegen Deutschland", so lautete der Titel des Artikels, den "Correctiv" darüber veröffentlicht hat.

Pressekammer: Auch Eilverfahren möglich

Vosgerau sieht sich in dem Bericht nicht richtig dargestellt. Er möchte einige Passagen streichen lassen, wie die "Neue Zürcher Zeitung" berichtet. Ihr liegt nach eigener Aussage die einstweilige Verfügung vor. Gut möglich also, dass es zu einer Verhandlung darüber vor der Hamburger Pressekammer kommt. Das Gericht kann im Eilverfahren aber auch ohne mündliche Verhandlung entscheiden.

Linke fordert Rathaus-Verbot für Vosgerau

Vosgerau will seine Sicht der Dinge auch andernorts darstellen: Das CDU-Mitglied soll kommende Woche auf Einladung der AfD-Fraktion im Hamburger Rathaus über das Treffen in Potsdam berichten. Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert ein Rathaus-Verbot für Vosgerau.

Weitere Großdemo in Hamburg geplant

Das Bekanntwerden des Treffens durch die "Correctiv"-Berichte hatte bundesweit Proteste gegen Rechtsextremismus ausgelöst. Mitte Januar waren allein in Hamburg rund 180.000 Menschen auf die Straße gegangen. Für den 25. Februar ist in der Hansestadt eine weitere Großdemo geplant: Die Klimabewegung "Fridays For Future" hat zu einer Kundgebung unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" aufgerufen.

