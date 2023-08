Hamburg: 36.000 Grundschulkinder in der Ferienbetreuung Stand: 19.08.2023 09:54 Uhr In fünf Tagen startet in Hamburg das neue Schuljahr. Viele Kinder haben die Sommerferien zuhause oder im Urlaub verbracht. Aber auch immer mehr Schülerinnen und Schüler mussten zumindest einen Teil der sechs Wochen in die Ferienbetreuung.

Nach Angaben der Schulbehörde hat sich die Zahl der betreuten Kinder in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Demnach waren im Schuljahr 2012/2013 noch gut 19.000 Mädchen und Jungen in den Ferien zeitweise in der Grundschule. Im vergangenen Schuljahr waren es bereits mehr als 36.000.

Sportangebote, Ausflüge und Themenwochen

Der Sprecher der Schulbehörde, Peter Albrecht, betont, dass sich die Ferienprogramme der Schulen und Träger aber auch deutlich verbessert haben. Heißt: mehr und bessere Sportangebote, Ausflüge und Themenwochen - auch aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen. Alle Hamburger Schulen bieten für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren in den Ferien eine Betreuung an, auch Stadtteilschulen und Gymnasien für die Klassen 5 bis 8. "Ob an einem Standort dann durch den jeweiligen Träger auch ein Ferienangebot zustande kommt, hängt von den Anmeldezahlen ab", sagte Albrecht. Gegebenenfalls gebe es übergreifende Angebote für mehrere Schulstandorte.

Eltern müssen Bedarf anmelden

Einen entsprechenden Bedarf müssen die Eltern zu Beginn des Schuljahres anmelden. Die Kosten werden dann zusammen mit denen für die Ganztagsbetreuung über einen monatlichen Beitrag beglichen. Für Kinder aus Familien, die Transferleistungen erhalten, ist die Ferienbetreuung für sechs Wochen im Jahr kostenlos. Die Zahl der so über das Bildungs- und Teilhabe-Paket des Bundes geförderten Kinder stieg laut Behörde in den vergangenen fünf Jahren um 24 Prozent auf 9537 im Schuljahr 2022/23.

