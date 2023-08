Habeck: Wasserstoff-Anlagen sollen Kohle- und Gaskraftwerke ersetzen Stand: 01.08.2023 12:12 Uhr Deutschland wird seine Kohle- und Gaskraftwerke durch Wasserstoff-Anlagen ersetzen - also Kraftwerke, die CO2-frei sind. Darauf hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit der EU-Kommission geeinigt, wie er am Dienstag in Hamburg bekannt gab.

Es gehe um den Strom, den Deutschland brauche, wenn der Wind nicht wehe und die Sonne nicht scheine, sagte Habeck. Gleich 30 Gigawatt Strom will der Bundeswirtschaftsminister mit CO2-freien Wasserstoff-Kraftwerken erzeugen.

Neun Gigawatt sollen reine Wasserstoff-Kraftwerke liefern, 15 Gigawatt Hybrid-Anlagen, die erst noch mit Erdgas, ab 2035 dann mit Wasserstoff betrieben werden. Den Rest soll Biomethan liefern.

Neue Kraftwerke an bestehenden Kraftwerk-Standorten

Die Aufträge für die neuen Kraftwerke werden ab nächstem Jahr ausgeschrieben. Habeck rechnet damit, dass sich Standorte durchsetzen, an denen heute schon Kraftwerke wie Braunkohlemeiler stehen, da dort schon Stromleitungen liegen. Über die Bundeszuschüsse habe er in nächtelangen Verhandlungen eine Einigung mit der EU erzielt. Das sei der "politische Durchbruch", so der Minister wörtlich, für das letzte Puzzlestück einer CO2-freien Energieversorung Deutschlands.

