Grundsteinlegung für neuen Bildungscampus Ausschläger Weg Stand: 08.07.2024 14:42 Uhr Im Hamburger Osten entsteht ein neuer Campus für rund 3.900 Auszubildende und Studierende. Zwei Berufsschulen und die Berufliche Hochschule Hamburg sollen in zwei Jahren dort einziehen. Am Montag war die Grundsteinlegung.

Azubis brauche gute Lernbedingungen und Hamburg brauche mehr Azubis - das sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bei seiner Rede auf der Baustelle. Am Ausschläger Weg in Borgfelde entstehen ein Bildungscampus mit modernen Unterrichtsräumen, zwei Sporthallen, ein Audimax, eine Bibliothek, eine Mensa sowie in einem weiteren Bauabschnitt ein Wohnheim für 180 Auszubildende.

Fertigstellung für 2026 geplant

Ab 2026 sollen die Berufsschulen in den Campus einziehen. Auf die angehenden Pflegerinnen und Pfleger warten dann spezielle Lernlabore, um realistische Situationen zu simulieren. Auch Logistik- und Touristikberufe sollen dort gelehrt werden. Außerdem bringt die Berufliche Hochschule Studiengänge wie BWL und Informatik auf den Campus.

Stadt Hamburg investiert 120 Millionen Euro

Die Stadt investiert 120 Millionen Euro in das Projekt. Es entstehe ein optimales Lernumfeld, so Tschentscher, der gemeinsam mit Schulsenatorin Ksenija Bekeris und Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD) eine Zeitkapsel mit Erinnerungsstücken im Grundstein versenkte.

Weitere Informationen "Masterplan Handwerk": Hamburg schafft neue Gewerbeflächen Senat und Handwerkskammer in Hamburg wollten das Handwerk vor zwei Jahren stärken. Eine Bilanz zeigt: Es tut sich schon was. (24.06.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.07.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochschule Schule