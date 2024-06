"Masterplan Handwerk": Hamburg schafft neue Gewerbeflächen Stand: 24.06.2024 16:37 Uhr Handwerkerinnen und Handwerker werden dringend gebraucht, auf einen Termin wartet man auch in Hamburg lange. Senat und Handwerkskammer haben deshalb vor zwei Jahren einen Masterplan bis 2030 entwickelt - und jetzt Zwischenbilanz gezogen.

Zu wenig Nachwuchs, zu wenig Fachkräfte und auch zu wenig geeignete Gewerbeflächen - das ist in Hamburg zwar noch immer so, sagt Handwerkskammer-Präsident Hjalmar Stemmann. Aber es tut sich etwas: "Wir haben im letzten Jahr deutlich mehr Auszubildende gewinnen können als in den Jahren zuvor."

Mehr effiziente Gewerbehöfe sind geplant

Auch neue Gewerbeflächen soll es trotz Platzmangels in der Stadt geben, sagt Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). "Das gelingt, so haben es verschiedene Pilotprojekte gezeigt, indem man diese Gewerbehöfe effizient organisiert, zum Teil gestapelte Gewerbeflächen organisiert", so Tschentscher. Insgesamt elf solcher "Handwerkerhöfe" sind derzeit schon in Planung.

Sonder-Parkgenehmigungen für Handwerker

Beim Streitthema Parken gibt es für Handwerkerinnen und Handwerker inzwischen Sondergenehmigungen, sagt Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD). "Wir haben uns jetzt sozusagen um die Bundesregelung 'herumgearbeitet' und haben versucht, eine möglichst unbürokratische Lösung für einen Ausweis zu schaffen", erläutert die Senatorin. Über eine endgültige Park-Regelung entscheidet der Bund in den kommenden Wochen.

Weitere Informationen Hamburger Handwerkskammer: Fazit eines durchwachsenen Jahres Bei seiner Rede vor Hunderten geladenen Gästen sparte Kammerpräsident Stemmann nicht an Kritik an der Politik. Es gab aber auch erfreuliche Zahlen. (18.12.2023) mehr Stimmung im Hamburger Handwerk trübt sich ein Die Zahl der Handwerksbetriebe, die positiv in die Zukunft blickt, sinkt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Handwerkskammer. (17.10.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.06.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Handwerk