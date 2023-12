"Grüner Bunker": Hotel und Dachgarten werden im April eröffnet

Stand: 14.12.2023 15:45 Uhr

Nach etwa zehn Jahren Planungs- und Bauzeit für die Begrünung und die Aufstockung des Bunkers am Heiligengeistfeld in Hamburg sind die Arbeiten nun weitgehend abgeschlossen. Im Frühjahr 2024 sollen Hotel, Gastronomie und Dachgarten eröffnet werden, wie die Betreiber am Donnerstag ankündigten.