"Grüner Bunker" auf St. Pauli: Bergpfad fertig montiert Stand: 12.09.2023 11:18 Uhr Der Ausbau des Bunkers am Heiligengeistfeld in Hamburg ist einen entscheidenden Schritt vorangegangen. Am Dienstagvormittag ist das letzte Treppenteil für den Bergpfad montiert worden, der unten startend rund um die Außenwände des Bunkers nach oben auf das Dach führt.

Es war tonnenschwere Millimeterarbeit in etwa 40 Metern Höhe: 13,5 Tonnen wiegt das letzte Stück des Bergpfades, das mit Hilfe zweier großer Schwerlastkräne am Bunker montiert wurde. Damit ist jetzt der obere Pfad mit dem unteren verbunden. Ganz fertig ist der neue Bergpfad trotzdem noch nicht. Er wird noch begrünt, so wie das Dach des Bunkers. Erst wenn alle Sträucher und Stauden eingepflanzt sind, wird der Außenpfad der Öffentlichkeit übergeben. Nach der Eröffnung soll der Pfad frei zugänglich sein.

Bergpfad führt zu Stadtgarten auf dem Dach

Das Erscheinungsbild des Flakbunkers aus dem Zweiten Weltkrieg hat sich in den vergangenen Jahren deutlich geändert: Das 38 Meter hohe Gebäude bekommt fünf weitere Etagen und wächst insgesamt um 20 Meter. Auf dem Dach entsteht ein 1.400 Quadratmetern großer Stadtgarten. Insgesamt soll es am Ende mehr als 10.000 Quadratmeter Grün- und Gemeinschaftsflächen geben.

134 Hotelzimmer und eine Sport- und Konzerthalle

Im Inneren der fünf Etagen entstehen ein Hotel mit 134 Zimmern sowie eine Sport- und Konzerthalle mit Platz für 2.000 Menschen, beides wird vermietet. Auch einen Gedenk- und Informationsort rund um die Geschichte des Bunkers soll entstehen.

Auf dem Dach wird außerdem geforscht: Finanziert vom Bundesumweltministerium sammeln rund 80 Sensoren in den Beeten Daten darüber, was Pflanzen direkt am Gebäude bewirken.

Rund 60 Millionen Euro kostet die Aufstockung und die Begrünung des Kolosses.

