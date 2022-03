Grote: Registrierung von Geflüchteten "ist ein Flaschenhals" Stand: 15.03.2022 16:04 Uhr Insgesamt zwischen 12.000 und 15.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind bisher nach Hamburg gekommen. Das sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag auf der Landespressekonferenz.

Grote sprach dabei von einer Ausnahmesituation, die rückblickend wahrscheinlich historisch genannt werden könne. Die Stadt zeigt eine unglaubliche Welle von Menschlichkeit, so der Innensenator. "Die ganze Stadt bringt eine enorme Kraft auf, um die Menschen hier bestmöglich zu versorgen", sagte er.

AUDIO: Tausende Geflüchtete müssen versorgt werden (1 Min) Tausende Geflüchtete müssen versorgt werden (1 Min)

Viele private Übernachtungsangebote

Hotels haben demnach insgesamt 700 Zimmer für Geflüchtete bereitgestellt. Die ersten Menschen sind dort bereits eingezogen. Grote freute sich aber auch über die vielen privaten Übernachtunsangebote für Geflüchtete. "Das hat uns ermöglicht, mit den 1.000 Ankommenden pro Tag noch zurechtkommen zu können", so der Senator.

Registrierung von Flüchtlingen dauert lange

Angesichts des starken Zustroms von Geflüchteten erweist sich die Registrierung weiterhin als Flaschenhals. "Nach wie vor schaffen wir es nicht, die Ankünfte, die an einem Tag kommen, auch an dem Tag zu registrieren", so Grote. In der Nacht habe "eine größere Anzahl" von Geflüchteten vor der Registrierungsstelle im Amt für Migration in der Hammer Straße übernachtet. Trotz Aufforderung durch Mitarbeiter des Amtes und die Polizei, ein Zelt im Innenhof des Gebäudes zu räumen, seien sie geblieben, um so am nächsten Morgen vorne in der Schlange zu stehen.

Online-Registrierung soll schnell kommen

Die Stadt arbeitet aber mit Hochdruck daran, eine Online-Terminvergabe für die Anmeldestelle freizuschalten, verspricht Grote. Womöglich könnten erste Termine schon ab Mittwoch für das kommende Wochenende gebucht werden.

Zwischen 12.000 und 15.000 Geflüchtete

Bislang wurden den Angaben zufolge 5.847 ukrainische Flüchtlinge in Hamburg registriert. Es seien 10.171 Ankünfte gezählt worden, wobei die tatsächliche Zahl weiter deutlich höher liegen dürfte, so der Senator: "Wir werden irgendwo zwischen 12.000 und 15.000 Menschen in der Stadt haben." Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sei die Zahl der Plätze in der öffentlichen Unterbringung von rund 30.000 auf 35.000 erhöht worden. Und man werde laut Grote bis Ende März mehrere Tausend weitere Plätze bekommen.

Erste Geflüchtete kamen in benachbarte Länder

434 Flüchtlinge wurden laut Grote am vergangenen Sonnabend von Hamburg aus in Bussen nach Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen gebracht. Das sei nach direkter Absprache mit den Ländern geschehen. Weitere 252 Menschen seien seit Sonnabend über das bundeseinheitliche Verteilsystem von Hamburg an andere Länder abgegeben worden.

