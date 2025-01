Groß Borstel: Frau erstochen - Ehemann festgenommen Stand: 03.01.2025 06:30 Uhr Im Hamburger Stadtteil Groß Borstel soll ein Mann am Donnerstagabend seine Frau erstochen haben. Anschließend rief der 38-Jährige selbst die Polizei.

Nachbarn in der Gert-Marcus-Straße hörten gegen 20.30 Uhr Schreie und alarmierten die Polizei. Doch die 38-Jährige war so schwer verletzt, dass sie noch in der Wohnung starb. Der Mann flüchtete zunächst vom Tatort und fuhr zu einer Wohnung in der Dorotheenstraße in Winterhude. Möglicherweise, um dort das gemeinsame drei Jahre alte Kind den Großeltern zu übergeben.

Hintergrund noch unklar

Anschließend ließ sich der 38-Jährige in der Wohnung festnehmen. Das Kind kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Hintergrund der tödlichen Auseinandersetzung ist noch unklar. Die Mordkommission ermittelt.

