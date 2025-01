Groß Borstel: Frau erstochen - Haftbefehl gegen Ehemann Stand: 03.01.2025 18:05 Uhr Im Hamburger Stadtteil Groß Borstel soll ein Mann am Donnerstagabend seine Frau erstochen haben. Gegen den 38-Jährigen wurde nun Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Zu den Hintergründen der Tat sind noch viele Fragen offen.

In einem Wohnhaus an der Gert-Marcus-Straße hörten Nachbarn Schreie. Sie fanden die 38-jährige Frau schwer verletzt im Treppenhaus. Gegen 20.30 Uhr alarmierte einer der Nachbarn die Polizei. Die herbeigeeilten Rettungskräfte der Feuerwehr kämpften vergeblich um das Leben der Frau. Sie starb noch während der Reanimationsversuche. Laut Polizei wurde sie durch mehrere Messerstiche getötet.

Der tatverdächtige Mann der Frau flüchtete zunächst mit dem gemeinsamen dreijährigen Kind des Ehepaars vom Tatort. Nach ersten Erkenntnissen wollte er das Kind in einer Wohnung an der Dorotheenstraße in Winterhude den Großeltern übergeben.

Hintergrund noch unklar

Die Angehörigen verständigten die Polizei, anschließend wurde der 38-Jährige festgenommen. Am Abend musste sich der Ehemann vor dem Haftrichter verantworten. Das Kind wurde zur Begutachtung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zeuginnen und Zeugen sowie Familienangehörige wurden vom Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar. Die Mordkommission ermittelt.

AUDIO: Podcast Hamburg Heute: Nach Tötungsdelikt in Groß-Borstel: Ehemann festgenommen (12 Min) Podcast Hamburg Heute: Nach Tötungsdelikt in Groß-Borstel: Ehemann festgenommen (12 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.01.2025 | 18:00 Uhr