Stand: 13.05.2025 16:25 Uhr Größtes deutsches Kino-Branchentreffen künftig in Hamburg

Hamburg wird zum regelmäßigen Treffpunkt für die Filmbranche: Der Filmtheaterkongress Kino soll von 2026 an im Congress Centrum Hamburg (CCH) ausgerichtet werden, wie der Kinoverband HDF, die Stadt Hamburg und die Moin-Filmförderung am Dienstag mitteilten. Die Veranstaltung gilt als das wichtigste Branchentreffen der deutschen Kinowirtschaft. Derzeit findet der Filmtheaterkongress nach mehr als 50 Jahren zum letzten Mal in Baden-Baden statt.

