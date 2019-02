Stand: 28.02.2019 07:41 Uhr

Greta Thunberg nimmt an Demo in Hamburg teil

In vielen Städten Deutschlands demonstrieren Schüler seit Wochen immer freitags für einen besseren Klimaschutz - auch in Hamburg. An diesem Freitag bekommen sie prominente Unterstützung von der 16-jährigen schwedischen Aktivistin Greta Thunberg, die die Bewegung "Fridays for Future" ins Rollen gebracht hat. Thunberg kommt erstmals zu einer Schüler-Demo für mehr Klimaschutz nach Deutschland. Sie werde am Freitag in Hamburg mit anderen Schülern demonstrieren, sagte ihr Vater.

Klimaschutz: Behörde sieht Schüler-Streiks kritisch NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 28.02.2019 07:00 Uhr Autor/in: Andreas Gaertner Greta Thunberg, die die Bewegung "Fridays for future" ins Rollen brachte, ist bei der Hamburger Schüler-Demo für besseren Klimaschutz dabei. Die Schulbehörde ist nicht begeistert.







Hamburger Schulbehörde bleibt hart

Die Hamburger Schulbehörde bleibt derweil hart: Wer in der Schulzeit für den Klimaschutz auf die Straße geht, wird als Schulschwänzer betrachtet. Mit allen disziplinarischen Konsequenzen - vom Gespräch mit den Eltern, über Einträge ins Zeugnis bis zu möglicherweise 0 Punkten für das Mündliche. Das teilte die Schulbehörde auf Anfrage von NDR 90,3 mit. Auch hätten Schulen nicht die Möglichkeit, Schüler für die Demo zu befreien. Geschehe das, werde die Schulaufsicht dem nachgehen. Daran ändere sich auch nichts durch den Besuch von Greta Thunberg in Hamburg.

Freitags Demo statt Schule

Thunberg demonstriert seit vergangenem August jeden Freitag vor dem Reichstag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm für mehr Klimaschutz. Durch ihre Aktion ist sie weit über die Grenzen Schwedens hinaus bekannt geworden. Nach ihrem Vorbild gehen mittlerweile Zehntausende Schüler in verschiedenen Ländern freitags nicht mehr zur Schule, sondern demonstrieren und fordern die Politik ihres jeweiligen Landes auf, sich stärker fürs Klima einzusetzen.

Wenn Greta Thunberg am Freitag um 8.30 Uhr auf dem Gänsemarkt auftritt, wird das möglicherweise wieder Hunderte Schüler mobilisieren. Schon vor einer Woche waren es laut Hamburger Polizei rund 800 Schüler. Auf die Frage von NDR 90,3, ob die Schulbehörde den Streiks auch Positives abgewinnen könne, kam die Antwort: Sympathie oder Antipathie seien keine relevanten Kriterien im Handeln einer Behörde.

Schleswig-Holstein ist wohlwollender

In Schleswig-Holstein gab es jüngst Anerkennung für die Schüler, die sich für besseren Klimaschutz engagieren. Sie finde es klasse, dass sich Schüler auch in Schleswig-Holstein aktiv für ihre Zukunft einsetzen, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

