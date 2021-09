Gold-Kanutin Edina Müller zurück in Hamburg Stand: 07.09.2021 18:56 Uhr Goldmedaillengewinnerin Edina Müller ist nach Hamburg zurückgekehrt. Bei den Paralympics in Tokio hatte sie das Kanu-Rennen über 200 Meter gewonnen

Erschöpft aber glücklich präsentierte die 38-Jährige nach Ihrer Ankunft auf dem Flughafen ihre Goldmedaille. Als einziger war Sport-Staatsrat Christoph Holstein zur Begrüßung am Airport erschienen. Vom Verband, von ihrem Verein oder vom Olympiastützpunkt war niemand da. Edina Müller hat das aber nicht gestört. Das Wichtigste für sie war, dass ihr zweijähriger Sohn Liam und ihr Mann mit dabei waren.

Schon in zwei Wochen geht Müller bei der Para-Kanu-WM in Kopenhagen wieder an den Start. Und auch zur Weltmeisterschaft nach Kopenhagen wird der kleine Liam seine Mutter wieder begleiten. Ziel bei der WM in zwei Wochen ist dann die nächste Goldmedaille.

VIDEO: Hamburger Para-Kanutin Edina Müller holt Gold in Tokio (3 Min)

