Glasscherben im Wasser: Planschbecken im Stadtpark gesperrt Stand: 12.08.2024 18:51 Uhr Am Sonntag ist das Planschbecken im Stadtpark aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Voraussichtlich soll es am Dienstag aber bereits wieder zugänglich sein.

Entdeckt wurden kaputte Flaschen und Glasscherben, wo sonst kleine Kinder spielen. Das Bezirksamt Hamburg-Nord ließ das 50 Meter lange Becken sofort sperren.

Reinigungsaufwand bei einer Million Liter

Das Wasser musste abgelassen und gereinigt werden. Immerhin sind etwa eine Million Liter in dem Becken, das sind mehr als 6.500 Badewannen-Füllungen. Inzwischen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirks die Reinigung abgeschlossen und es kann neues Wasser eingefüllt werden. Laut Bezirksamt kann auch am Dienstag schon wieder im Becken geplanscht werden - allerdings in etwas weniger Wasser als sonst. Denn bei so einer Menge dauert das vollständige Befüllen des Beckens mehrere Tage.

Polizeiliche Ermittlungen eingeleitet

Wegen der Scherben ermittelt jetzt die Polizei. Im vergangenen September musste das Becken schon einmal gesperrt werden. Ein Bezirksmitarbeiter hatte darin bei der täglichen Reinigung Rasierklingen gefunden. Das Planschbecken im Stadtpark gibt es schon seit über 100 Jahren, 1921 wurde es fertiggestellt. 2014 wurde das Becken generalüberholt.

