Die Spielplatztester: Die schönsten und besten Spielplätze in Hamburg Stand: 15.07.2023 05:00 Uhr Abenteuerspielplatz, Wasserspielplatz, Erlebnisspielplatz, Piraten- oder Dinosaurierspielplatz: Die Spielplatztester werfen einen Blick auf die beliebtesten und kreativsten Kinderspielplätze in Hamburg.

Bei der Auswahl der besten Spielplätze in Hamburg stehen für Eltern und Kinder bestimmte Kriterien im Fokus. Sie sind für Menschen mit Kindern eine super und vor allem kostenfreie Alternative, um den Tag zu verbringen. Rund 750 öffentliche Spielplätze gibt es in Hamburg. Fantasievolle Spielbereiche, naturnahe Gestaltung, vielfältige Spielgeräte, Wasserspielbereiche, Planschbecken, Ruhezonen, Gastronomie und WC: Das sind Themen, die viele Familien bei der Auswahl ihres Lieblings-Spielplatzes wichtig finden. Unsere Spielplatztester gehen für Eltern und Kinder in der Stadt auf Erkundungstour und sagen, für welchen Ausflug sich welcher Spielplatz besonders lohnt.

Kinderspielplätze im Test

Unsere Jury ist knallhart: Sie besteht aus den beiden Jungs Rafail (5 Jahre), Isaias (8 Jahre) und Papa Zeljko (39 Jahre). Die Kinder sind Spielplatzexperten und wissen genau, was ein guter Spielplatz benötigt: Gibt es kreative Spielbereiche für Abenteuer mit Dinosauriern, Rittern oder einen Wasserspielplatz? Oder sogar ein Piratenschiff? Auch Papa Zeljko hat die Bedürfnisse der Eltern im Blick: Ist genügend Platz für ein Picknick oder gibt es Gastronomie und WC vor Ort? Auch spezielle Angebote wie Baby-Schaukeln und Sicherheit sind wichtig. Am Ende gibt jeder sein Testurteil ab.

Diese Spielplätze haben wir getestet:

Im Bezirk Altona: Spielplatz Unzerstraße, Besonderheit: Seilbahn und Picknick-Plätze, unsere Bewertung: 9 von 10 Punkten

Spielplatz Unzerstraße, Seilbahn und Picknick-Plätze, unsere 9 von 10 Punkten Im Bezirk Eimsbüttel: Spielplatz Lindenpark, Besonderheit: abgetrennter Bereich für kleine Kinder, Kletternest, unsere Bewertung: 7 von 10 Punkten

Spielplatz Lindenpark, abgetrennter Bereich für kleine Kinder, Kletternest, unsere 7 von 10 Punkten Im Bezirk Hamburg-Mitte, Hafencity : Spielplatz Grasbrookpark, Besonderheit: Piratenschiff und Trampoline, unsere Bewertung: 8 von 10 Punkten

: Spielplatz Grasbrookpark, Piratenschiff und Trampoline, unsere 8 von 10 Punkten Im Bezirk Hamburg-Nord: Spielplatz im Stadtpark, Besonderheit: Doppelseilbahn und Beachvolleyball-Feld, unsere Bewertung: 10 von 10 Punkten

Spielplatz im Stadtpark, Doppelseilbahn und Beachvolleyball-Feld, unsere 10 von 10 Punkten Im Bezirk Harburg: Spielplatz Zündschnurweg (Stadtpark Harburg), Besonderheit: Planschbecken, Wasserrutsche und Lokomotive, unsere Bewertung: 7 von 10 Punkten

Spielplatz Zündschnurweg (Stadtpark Harburg), Planschbecken, Wasserrutsche und Lokomotive, unsere 7 von 10 Punkten Im Bezirk Wandsbek, Volksdorf: Spielplatz Schemmannstraße, Besonderheit: Ritterburg und barrierefreie Spielgeräte, unsere Bewertung: 10 von 10 Punkten

Piratenschiff in der Hafencity und Ritterburg-Spielplatz in der Schemmannstraße

Wollten Ihre Kinder schon immer mal eine Ritterburg besuchen? Dann nichts wie auf den Spielplatz Schemmannstraße in Volksdorf im Bezirk Wandsbek. Wer lieber planschen mag, der ist in der Spiellandschaft im Stadtpark gut aufgehoben. Aber auch der Spielplatz Unzerstraße in Altona hat viel zu bieten. Neu ist der Spielplatz am Grasbrookpark in der Hafencity. Und auch der Spielplatz im Lindenpark in Eimsbüttel hat einiges zu bieten.

Schicken uns Sie uns Ihre Tipps für gute Spielplätze in Hamburg

Welchen Spielplatz haben wir vergessen? Gibt es noch andere Spielplätze, die von den Spielplatztestern unter die Lupe genommen werden sollten? Füllen Sie das Formular aus für Ihren Spielplatz-Tipp in Hamburg.

