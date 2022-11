Gewalt an Frauen: Hamburger Diakonie will Opferschutz stärken Stand: 25.11.2022 08:17 Uhr Fast an jedem dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner- oder Ex-Partner getötet. Die Polizei registrierte im vergangenen Jahr bundesweit mehr als 143.000 Fälle von Partnergewalt, davon allein in Hamburg mehr als 5.000 Fälle. Anlässlich des Tages gegen Gewalt an Frauen fordert die Diakonie in Hamburg Verbesserungen für Frauenhäuser.

"Die Beratung und Begleitung von Opfern von Partnergewalt erfordert mehr Zeit", sagt Diakonie-Mitarbeiterin Korinna Heimann. Denn neben den körperlichen und seelischen Folgen habe sich die Situation der von Gewalt betroffenen Frauen durch die Corona-Pandemie und die aktuelle wirtschaftlichen Krise signifikant verschärft.

Sozialbehörde treibt Vernetzung und Sensibilisierung voran

Um betroffene Frauen in Hamburg besser zu unterstützen, lädt die Sozialbehörde regelmäßig mehr als 100 Expertinnen und Experten des Opferschutzes zu Gesprächen ein. Dabei geht es auch darum, dass sich Behörden, Beratungsstellen, Juristinnen und Ärzte besser vernetzen. Fachfremde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sensibilisiert werden.

Frauenhäuser barrierefrei gestalten

Festgestellt wurde in diesen Dialogen mit den Gästen auch, dass Frauen mit Behinderungen besser geschützt werden müssen und Frauenhäuser demnach barrierefrei werden müssen. Wichtig sei, dass die guten Ergebnisse der Fachdialoge umgesetzt werden, so Korinna Heimann von der Diakonie. Dafür müsse die Stadt aber auch Geld in die Hand nehmen, so eine Forderung.

Senatsempfang zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen wird heute Nachmittag am Rathaus eine Flagge mit der Aufschrift "Frei leben - ohne Gewalt" gehisst - anschließend findet ein Senatsempfang statt.

