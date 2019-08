Stand: 30.08.2019 16:39 Uhr

Aus für weitere Klage gegen neuen Fernbahnhof

Die Zahl der Kläger gegen die Verlegung des Fernbahnhofs Altona wird immer kleiner: Hamburgs Oberverwaltungsgericht hat am Freitag beschlossen, dass die Klage von Michael Jung, dem Sprecher der Initiative "Prellbock Altona", unzulässig ist.

Von vieren noch eine übrig

Von ursprünglich vier Klägern gegen den geplanten Fernbahnhof am Diebsteich bleibt nur noch der Verkehrsclub Deutschland (VCD) übrig. Freiwillig hatten schon eine Grundstücksgesellschaft und die Nordbahn ihre Klagen fallen lassen.

Das Oberverwaltungsgericht beschied, einzelne Bürger wie Jung hätten keine Klagerecht. "Allein der Umstand, dass er in der Nähe des Bahnhofs wohnt und diesen nutzt, versetzt ihn nicht in die Lage, die Planung im Klagewege anzugreifen", heißt es in der Mitteilung.

Lob von der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn begrüßte die Entscheidung. "Die Deutsche Bahn AG steht weiterhin hinter dem Projekt und will den konstruktiven Dialog mit dem VCD im Faktencheck weiterführen", so Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis. "Prellbock" und VCD bedauerten die Entscheidung dagegen. "Das Oberverwaltungsgericht folgt mit seiner Entscheidung einer restriktiven Auslegung der EU-Richtlinie zur Umweltverträglichkeitsprüfung, wie sie in Deutschland leider inzwischen üblich ist", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Der Termin fürs Hauptverfahren fehlt noch

Nun klagt nur noch der VCD. Der hat allerdings alle Chancen, das Großprojekt weiter aufzuhalten. Vor einem Jahr hatte er im Eilverfahren einen Baustopp erkämpft, weil dem Gericht präzise Aussagen über die künftige Autoverladung fehlten. Ein Termin für das Hauptsacheverfahren steht aber noch aus.

Nach den Plänen der Bahn sollen die Fern- und Regionalzüge statt in Altona künftig am zwei Kilometer nördlich gelegenen S-Bahnhof Diebsteich halten, der dafür ausgebaut werden soll. Das Projekt hat ein Volumen von rund 360 Millionen Euro. Der Kopfbahnhof in Altona soll Platz für 1.900 Wohnungen und einen Park machen. Der S- und Bus-Bahnhof sollen jedoch in Altona bleiben. Der VCD und die Initiative Prellbock gehen davon aus, dass die Verlagerung des Fernverkehrs an den Diebsteich keine Verbesserungen für Fahrgäste und Bahnbetrieb bringen würde.

