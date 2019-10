Stand: 22.10.2019 10:56 Uhr

Gemeinsame Bestattungen von Mensch und Tier?

In Hamburg können sich Tierbesitzer vielleicht schon bald gemeinsam mit ihrem Haustier beerdigen lassen. Am Mittwoch steht in der Bürgerschaft das neue Hamburger Bestattungsgesetz auf der Agenda. Damit wäre es dann auch in der Hansestadt erlaubt, eine Urne mit der Asche des Tieres in der Grabstelle beisetzen zu lassen, in der man später selbst bestattet werden möchte. Bislang gibt es gemeinsame Bestattungen von Mensch und Tier in Deutschland in der Nähe von Essen und Koblenz.

Diskussion über Mensch-Tier-Bestattungen NDR 90,3 - 22.10.2019 10:15 Uhr Autor/in: Weigelt, Julia Am Mittwoch beschäftigt sich die Bürgerschaft mit dem neuen Hamburger Bestattungsgesetz. Künftig können sich Tierbesitzer wohl mit ihren Lieblingen beisetzen lassen. Julia Weigelt berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Seit Jahren in der Diskussion

In Hamburg wird seit Jahren über das neue Gesetz diskutiert. Der Wunsch danach kommt laut Lutz Rehkopf, Sprecher der Hamburger Friedhöfe von den Hamburgern selbst. Zwar dürfe man Haustiere auch im eigenen Garten begraben, aber nicht jeder habe einen.

Frühestens in einem Jahr

Wird das neue Hamburger Bestattungsgesetz verabschiedet, könnten in der Stadt frühestens in einem Jahr die ersten Haustiere gemeinsam mit Herrchen oder Frauchen bestattet werden. Die ersten Tierbestattungen wird es dann laut Rehkopf wohl auf dem Ohlsdorfer Parkfriedhof geben.

Um welche Tierarten es konkret geht, ist bislang noch offen. Zunächst denke man bei dem Angebot aber an Hunde und Katzen. Die Tiere müssten verbrannt und die Asche in Urnen überführt werden.

Weitere Informationen Ohlsdorfer Friedhof will Mensch-Tier-Gräber Auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf können sich Menschen möglicherweise bald das Grab mit ihren Tieren teilen. Doch zunächst müsste dafür ein Gesetz geändert werden. (19.11.2018) mehr Friedhof Ohlsdorf: Hamburgs stille Oase Auf dem weltgrößten Parkfriedhof in Ohlsdorf ruhen viele bekannte Hamburger neben zahllosen Kriegsopfern. Das Kulturdenkmal lässt sich auch bei abendlichen Führungen erkunden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.10.2019 | 10:15 Uhr