Stand: 24.01.2025 17:21 Uhr Funkgeräte gestohlen: Frühere Polizisten verurteilt

In einem Prozess um Diebstahl und Hehlerei von Funkgeräten hat das Hamburger Amtsgericht am Freitag unter anderem zwei ehemalige Polizisten verurteilt. Die 34 und 35 Jahre alten Angeklagten bekamen Haftstrafen bekommen, die aber zur Bewährung ausgesetzt wurden. Die Beamten hatten an ihren Dienststellen Funkgeräte mitgehen lassen und sie zum Verkauf einem Hehler übergeben. Die Polizisten hatten die Diebstähle im Prozess gestanden.

