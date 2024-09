Stand: 29.09.2024 16:02 Uhr Fuhlsbüttel: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Pkw

In Hamburg-Fuhlsbüttel ist Sonntagmittag ein Motorradfahrer nach einem Unfall gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der Mororradfahrer in der Straße Weg beim Jäger mit einem Pkw zusammen. Versuche, den Fahrer wiederzubeleben, blieben erfolglos. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände. Die Straße Weg beim Jäger ist an dieser Stelle gesperrt.

