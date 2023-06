Für mehr Lehrer: Hamburg startet "kleine Revolution" an der Uni Stand: 27.06.2023 16:23 Uhr Die Schülerzahlen steigen und viele Lehrkräfte stehen vor der Pensionierung: Hamburg braucht jedes Jahr rund 900 neue Lehrerinnen und Lehrer. Schulsenator Ties Rabe (SPD), Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) und der Präsident der Hamburger Universität, Hauke Heekeren, haben am Dienstag Maßnahmen vorgestellt, mit denen die Stadt Lehrkräfte gewinnen will.

Der Weg zum Lehramt an der Hamburger Universität soll erleichtert und die Zahl der Bachelor- und Masterstudiengänge erhöht werden. Uni-Präsident Heekeren sprach in der Landespressekonferenz von einer "kleinen Revolution" im Bereich der Lehrkräftebildung.

Numerus Clausus bei Erziehungswissenschaften fällt weg

So sollen bereits ab dem kommenden Wintersemester 2023/2024 Studienanfängerplätze der Erziehungswissenschaften im Lehramt für die Sekundarstufe I und II zulassungsfrei sein. Bisher benötigten Studierende mindestens einen Abiturschnitt von 1,8.

Aufbau-Studiengang für Quereinsteiger

Ab dem Wintersemester 2024/2025 soll es außerdem im Lehramt für die Sekundarstufe I und II einen neuen Aufbau-Masterstudiengang für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger geben. Damit können Personen, die einen Bachelor in einem inhaltlichen Fach haben, das in Hamburg als Unterrichtsfach studiert werden kann, sich zum "Ein-Fach-Lehrer" für Stadtteilschulen und Gymnasien qualifizieren. Bisher studiert man zwei Fächer plus Erziehungswissenschaft. Quereinsteigende könnten bald "sozusagen im laufenden Studium umsatteln auf das Lehramt und sich dann dadurch ein schönes Berufsfeld erschließen", sagte Rabe.

Zahl der Studienplätze soll erhöht werden

2016 gab es noch 5.700 Bewerbungen auf 900 Studienanfängerplätze im Lehramt, derzeit liegt die Nachfrage bei rund 3.200 Bewerbungen auf rund 1.000 Studienanfängerplätze. Nach und nach möchte die Universität die Zahl der Studienplätze erhöhen. "Für die kommenden Jahre haben wir gemeinsam mit der Wissenschafts- und der Schulbehörde einen Aufwuchs um rund 175 Bachelor-Studienplätze bis 2026 und rund 145 Master-Studienplätze bis 2029 vereinbart", sagte Heekeren.

GEW: "Schritte sind richtig"

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßte die angekündigten Maßnahmen. "Diese angekündigten Schritte sind richtig, sollten jedoch durch weitere Maßnahmen flankiert werden", sagte Sven Quiring, Vorsitzender der GEW Hamburg. "Es ist und bleibt wichtig, der hohen Abbruchquote zu begegnen." Die Begleitung der Studierenden müsse deutlich verbessert werden.

Kritik aus der Opposition

Birgit Stöver von der CDU-Fraktion kritisierte die Maßnahmen als Stückwerk. "Hamburg hat viel zu lang auf Kosten anderer Bundesländer gelebt, die mehr in die Lehrerausbildung investieren." Auch die Linksfraktion sieht noch mehr Handlungsbedarf: "Die Aufstockung der Studienplätze besonders in den Masterstudiengängen reicht nicht aus, um den Lehrkräftebedarf zu decken", sagte Sabine Boeddinghaus.

Schon Mitte April hatte Schulsenator Rabe Schritte vorgestellt, wie die Schulbehörde auf den Lehrermangel reagieren will - zum Beispiel mit mehr Quereinsteigerinnen und -einsteigern, mehr Referendariaten und pensionierten Lehrkräfte.

