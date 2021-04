Führungswechsel bei Nivea-Hersteller Beiersdorf Stand: 28.04.2021 10:28 Uhr Die Spitze des Top-Managements beim Konsumgüterkonzern Beiersdorf wird neu besetzt. Vorstandschef Stefan De Loecker verlässt das Hamburger Unternehmen.

Der Aufsichtsrat und De Loecker hätten sich einvernehmlich auf die Beendigung des Vorstandsmandats zum 30. Juni 2021 geeinigt, teilte das Unternehmen mit. Ein Grund für den vorzeitigen Abgang wurde nicht genannt. Zum neuen Vorstandsvorsitzenden sei Vincent Warnery mit Wirkung zum 1. Mai ernannt worden. Der 52-jährige Franzose war bislang im Vorstand für die Marken Eucerin, La Prairie und Hansaplast sowie das Nordamerika-Geschäft verantwortlich.

Online-Geschäft boomt

Beiersdorf profitiert derweil in Zeiten der Corona-Pandemie von einem stark wachsenden Online-Geschäft. In diesem Bereich seien die Umsätze in den ersten drei Monaten dieses Jahres um mehr als 70 Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch bei der Präsentation seiner Quartalszahlen mit. Mit Blick auf den Umsatz in den ersten drei Monaten erklärte Beiersdorf, das Wachstum der Kosmetiksparte sei durch die Hautpflegemarken Eucerin und Aquaphor und die Luxusmarke La Prairie angetrieben worden. Die Hauptmarke Nivea schaffte demnach nur ein kleines Umsatzplus von 0,5 Prozent.

Vorjahresniveau soll gehalten werden

Die Kernzahlen für das Auftaktquartal hatte das Management bereits Anfang April veröffentlicht. Demnach kletterte der Umsatz der Kosmetiksparte organisch um 2,7 Prozent auf mehr als 1,5 Milliarden Euro. Die kleinere Klebstoffsparte Tesa steigerte ihre Erlöse dank besser laufender Geschäfte mit der Elektronikindustrie in China und der Erholung der Automobilbranche um 23,6 Prozent auf knapp 400 Millionen Euro. An seiner Jahresprognose eines Umsatzwachstums und einer operativen Rendite auf Vorjahresniveau hielt der Konzern fest.

