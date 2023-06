Frau in Rahlstedt getötet - Lebensgefährte vor Gericht Stand: 06.06.2023 08:06 Uhr Ein halbes Jahr nach einer tödlichen Messerattacke auf eine 34-Jährige in Rahlstedt muss sich der Lebensgefährte der Frau ab heute vor dem Hamburger Landgericht verantworten.

Der Vorwurf gegen den 28-Jährigen lautet auf Totschlag. Der Mann ist möglicherweise psychisch krank und war bei der Tat schuldunfähig.

Frau starb im Krankenhaus

Er soll am Abend des 14. Dezember seine 34 Jahre alte Lebensgefährtin in deren Wohnung getötet haben. Nach damaligen Angaben der Polizei war die lebensgefährlich verletzte Frau noch von einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie kurz darauf starb.

Der 28-Jährige war nach Angaben der Polizei beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus der Wohnung geflüchtet. Die Polizei konnte ihn jedoch wenig später festnehmen. Weil er sich offenbar bei seiner Flucht verletzt hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

