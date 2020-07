Stand: 31.07.2020 13:17 Uhr - NDR 90,3

Förderung vom Bund für Elektrobusse in Hamburg

Mit 47 Millionen Euro fördert der Bund den Einsatz von Elektobussen in Hamburg. Der Staatssekretär im Umweltministerium, Jochen Flasbarth, hat am Freitag den Förderbescheid übergeben.

Bund fördert Elektrobusse in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 31.07.2020 14:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt







Geldregen für Hochbahn und VHH

Von dem Geldregen profitieren die Hamburger Hochbahn und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH). Der Bund übernimmt knapp die Hälfte ihrer Investitionen für neue Elektrobusse und Ladestationen in Höhe von 102 Millionen Euro. Beide Busunternehmen kaufen damit insgesamt 96 batteriebetriebene Busse, ein Viertel davon Gelenkfahrzeuge. Und sie schaffen 128 Ladegeräte an, die die Busse in den Depots über Nacht aufladen.

Ziel des Senats: Bis 2030 nur noch abgasfreie Busse

Zurzeit fahren 50 abgasfreie Busse im HVV. Die VHH-Projektleiterin Nina Zeun betonte, der Bau der Elektroladestationen und spezialisierter Werkstätten stelle die Belegschaft vor Herausforderungen, die man aber meistern könne. Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) meinte, die Unterstützung des Bundesumweltministerium sei wichtig für Hamburgs Ziel, bis 2030 nur noch abgasfreie Busse einzusetzen. Noch fahren fast 1.500 Dieselbusse für die Hochbahn und die VHH.

