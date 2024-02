Flughafen Hamburg: Reifenplatzer bei Eurowings-Maschine Stand: 18.02.2024 17:18 Uhr Bei der Landung einer Eurowings-Maschine am Flughafen in Fuhlsbüttel sind am Nachmittag zwei Reifen geplatzt. Daraufhin gab es einen Großeinsatz der Feuerwehr. Von den Passagieren wurde wohl keiner verletzt.

Zwei geplatzte Reifen an einer Eurowings-Maschine lösten am Hamburger Flughafen einen Großeinsatz aus. Die Reifen platzten am Sonntagnachmittag bei der Landung des Flugzeugs, wie ein Sprecher der Polizei sagte. In der Maschine saßen zu der Zeit 168 Menschen - verletzt worden sei niemand.

Ursache für Reifenplatzer bisher ungeklärt

Details zu den Gründen für die geplatzten Reifen bei der Landung des A320 bleiben zunächst unklar. Das Flugzeug kam auf dem Rollfeld zum Stehen. Die Passagiere wurden laut Polizeisprecher ins Flughafenterminal gebracht.

