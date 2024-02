Stand: 27.02.2024 06:31 Uhr Flughafen: Autofahrer durchbricht mit Wagen Schranke und flüchtet

Am Hamburger Flughafen hat am Montagnachmittag ein Autofahrer mit einem Fahrzeug eine Schranke durchbrochen und ist dann geflüchtet. Der Wagen stand im sogenannten Autoknast - also einer Verwahrstelle für abgeschleppte Fahrzeuge, die es dort seit einem Jahr gibt. Das Auto hatte kein Kennzeichen. Von ihm und dem Fahrer fehlt weiter jede Spur.

