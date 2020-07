Stand: 30.07.2020 19:52 Uhr - NDR 90,3

FilmRaum veranstaltet Open-Air-Kino in Eimsbüttel

"Kino schafft Brücken, bringt zusammen" - so lautet das Motto des Open-Air-Kinos im Stadtpark in Eimsbüttel. Der FilmRaum veranstaltet seit Anfang Juli die Vorstellungen dort an der frischen Luft. Das kleine Kino ist wegen der Corona-Pandemie derzeit geschlossen.

Als kulturelle Begegnungsstätte mit dem Schwerpunkt Kurzfilm hat der FilmRaum vor gut zehn Jahren angefangen. Gemeinnützig zu sein und Menschen im Stadtteil zusammenzubringen waren von Beginn an die Ziele des Kinos. Im vergangenen Jahr gab es einen geförderten, kostenfreien Kinoabend. Dann kam die Corona-Pandemie und das Programmkino musste erstmal schließen.

Eimsbütteler Stadtpark wird zum Open-Air-Kino NDR 90,3 - Kulturjournal - 29.07.2020 19:00 Uhr Autor/in: Annette Matz Der FilmRaum in Hamburg-Eimsbüttel ist wegen der Corona-Pandemie derzeit geschlossen. Das kleine Programmkino veranstaltet stattdessen ein Open-Air-Kino. Annette Matz berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Corona-Abstandsregeln: Kinobetrieb lohnt derzeit nicht

40 Personen könnten im FilmRaum eigentlich Platz nehmen. Unter Berücksichtigung der Corona-Abstandsregeln dürften derzeit jedoch nur zehn Zuschauerinnen und Zuschauer kommen. "Das lohnt sich für uns nicht", sagt Inhaber Behzad Safari. Mitte März fand die letzte reguläre Vorstellung statt. Es gab keine Einnahmen mehr, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gingen in Kurzarbeit, Soforthilfen wurden beantragt.

Erste Gäste kamen mit Regenschirm und Winterkleidung

Die Idee, im Eimsbütteler Stadtpark ab Juli ein Open-Air-Kino zu veranstalten, sei für manche wie ein kleiner Kulturschock gewesen, erzählt Behzad Safari: "Viele kennen den Eimsbütteler Stadtpark an der Hagenbeckstraße gar nicht". Und der Anfang war alles andere als einfach: Der erste Aufbau fand im Dauerregen statt, Vorstellungen mussten abgesagt werden. Doch die ersten Gäste kamen mit Regenschirm und Winterkleidung ausgerüstet auch bei schlechtem Wetter.

Lange Schlangen im Stadtpark Eimsbüttel

Mittlerweile bilden sich lange Schlangen im Stadtpark Eimsbüttel. Wer eine Vorstellung im Open-Air-Kino besuchen möchte, muss sich an die Hygienevorschriften halten. Es besteht eine Maskenpflicht bis zu den auf der Rasenfläche zugewiesenen Plätzen. Klappstühle oder Decken müssen die Gäste selbst mitbringen. Noch bis zum 5. September soll das Open-Air-Kino im Stadtpark Eimsbüttel stattfinden.

Weitere Informationen Dem Kino fehlen die Blockbuster Wie steht es um die Kinos im Norden, seit sie wieder öffnen dürfen? Durch die Abstandsregeln können zum Teil nur 25 Prozent der Plätze vergeben werden - und es fehlen neue Filme fürs Programm. (30.07.2020) mehr Open-Air-Kino im Schanzenpark hat begonnen Seit dem Wochenende können Besucher im Schanzenpark Filme unter freiem Himmel sehen. Bis Ende August werden dort Produktionen gezeigt. Die Corona-Abstandsregeln müssen eingehalten werden. (19.07.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 29.07.2020 | 19:00 Uhr