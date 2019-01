Stand: 31.01.2019 06:30 Uhr

Feuerwehr sichert leckgeschlagenes Schiff

Ein leckgeschlagenes Schiff im Oortkatener Hafen hat in der Nacht zum Donnerstag zu einem Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr geführt. Das niederländische Arbeitsschiff "Arie Cornelis" mit zwei Besatzungsmitgliedern war am Mittwochnachmittag vermutlich auf eine Spundwand aufgelaufen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Durch das Loch sei das Schiff über die gesamte Länge von etwa 50 Metern einen halben Meter tief mit Wasser vollgelaufen und habe Schlagseite bekommen.

Komplizierte Bergung

Die Bergung gestaltete sich schwieriger als erwartet. Die Feuerwehr wollte nach eigenen Angaben gegen 1 Uhr in der Nacht zum Donnerstag versuchen, das Schiff in eine nahegelegene Werft zu fahren. Dafür mussten sie zunächst mit großen Feuerwehrpumpen das Wasser aus dem Schiff pumpen - und damit gegen die einsetzende Flut arbeiten. Doch dieser Plan misslang. Denn noch immer dringt Wasser ein.

Ein Besatzungsmitglied verletzt

Ein Besatzungsmitglied rutschte auf dem glitschigen Deck aus und brach sich einen Fuß. Die Rettungskräfte mussten den Verletzten daraufhin mit einer Rettungswanne bergen. Nach Angaben des Sprechers waren 75 Feuerwehrleute im Einsatz.

Ölsperren ausgelegt

Inzwischen hat die Behörde für Umwelt und Energie die Leitung vor Ort übernommen. Am Vormittag soll entschieden werden, wie es weiter geht. Zwar liegt die Werft nur rund 100 Meter entfernt. Doch die Strecke könnte für den aufgerissenen Rumpf zu weit sein. Möglicherweise muss das Arbeitsschiff deshalb an Ort und Stelle repariert werden. Spezialfirmen müssten allerdings zuvor die rund 2.000 Liter Treibstoff an Bord abpumpen, um ein Auslaufen zu verhindern. Zur Sicherheit wurden Ölsperren ausgelegt.

