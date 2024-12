Stand: 18.12.2024 08:24 Uhr Feuerwehr leistet Geburtshilfe in Billstedt

In Billstedt hatte es ein Baby am frühen Mittwochmorgen offenbar sehr eilig, auf die Welt zu kommen. Laut Hamburger Feuerwehr riefen die werdenden Eltern gegen 5 Uhr den Rettungsdienst in die Ihlestraße. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, reichte die Zeit nicht mehr aus, um ins Krankenhaus zu fahren. Wenige Minuten später wurde das Kind mithilfe der Retter geboren. Mutter und Baby sind wohlauf.

