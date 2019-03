Stand: 24.03.2019 07:41 Uhr

Feueralarm beim Basketball: Halle evakuiert

Das Spitzenspiel der 2. Basketball-Bundesliga zwischen den Hamburg Towers und Chemnitz ist am Samstagabend wegen eines Feueralarms unterbrochen worden. Die mit 3.400 Zuschauern besetzte Inselparkhalle in Wilhelmsburg wurde vollständig evakuiert. Den Grund für den Alarm fand die Feuerwehr schnell heraus: In der Küche des VIP-Bereichs war offenbar Essen übergekocht und hatte einen Rauchmelder ausgelöst. Nach einer Unterbrechung von einer knappen halben Stunde konnte die Partie fortgesetzt werden.

Knappe Niederlage für die Towers

Die Towers unterlagen dem Spitzenreiter in einer dramatischen Partie knapp mit 77:80. Chemnitz baute damit seine Tabellenführung aus, die Towers bleiben Zweiter.

