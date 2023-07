Stand: 18.07.2023 17:53 Uhr Feuer in leer stehender Fabrik: Feuerwehr rettet Mann

In Rahlstedt hat die Feuerwehr am Dienstagnachmittag einen Mann aus einem brennenden, leer stehenden Fabrikgebäude gerettet. Das Dach des Gewerbehofs im Altrahlstedter Kamp stand in Flammen. Die Rettungskräfte entdeckten den bewusstlosen Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. Der 40-Jährige hatte sich offenbar in dem leer stehenden Gebäude aufgehalten, weil er wohnungslos ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.07.2023 | 17:00 Uhr