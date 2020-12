Feuer in Fabrik: Rauchwolke im Nordwesten Hamburgs Stand: 04.12.2020 14:09 Uhr Schwieriger Großeinsatz für die Feuerwehr in Hamburg-Stellingen: In der Produktionshalle eines Autozulieferbetriebs hat es am Freitagvormittag gebrannt.

In dem Gebäude war eine Maschine in Brand geraten. Da in dem mehr als 100 Jahre alten Haus direkt am S-Bahnhof Eidelstedt auch Lösungsmittel und Kunststoffe lagern, entwickelte sich in der Halle extreme Hitze. Rund 75 Feuerwehrleute waren im Einsatz und brachten den Brand am Mittag unter Kontrolle.

Starke Rauchentwicklung

Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr Anwohnende zwischenzeitlich gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Betroffen waren die Regionen Eidelstedt, Lurup und Niendorf sowie in Schleswig-Holstein Halstenbek und Krupunder. Es roch unangenehm, der Rauch sei aber nicht gesundheitsgefährdend, sagte ein Feuerwehrsprecher. Durch den starken Wind sei der Qualm außerdem schnell abgezogen.

Zwei Verletzte

Mehrere Dutzend Mitarbeiter des Unternehmens hätten das Betriebsgelände sicher verlassen können. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, die Nachlöscharbeiten sollten sich noch längere Zeit hinziehen.

Zugverkehr unterbrochen

Der S-Bahn-Verkehr auf den Linien S3 und S21 zwischen Altona und Elbgaustraße wurde unterbrochen und ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis eingerichtet. Auch die AKN und der Fernverkehr zwischen Hamburg und Kiel beziehungsweise Westerland (Sylt) wurden unterbrochen, sagte eine Bahnsprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.12.2020 | 12:00 Uhr