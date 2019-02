Stand: 23.02.2019 00:10 Uhr

Festakt zum 100. Geburtstag von Helmut Schmidt

Mit einem großen Festakt in der Hamburger Elbphilharmonie ehrt die Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung heute den ehemaligen Bundeskanzler und Staatsmann Helmut Schmidt. Am 23. Dezember 2018 wäre Helmut Schmidt 100 Jahre alt geworden. Er wurde nicht nur in Hamburg geboren und hat hier den Großteil seines Lebens verbracht, er ist wohl auch Hamburgs bekanntester Ehrenbürger. NDR.de überträgt den Festakt ab 11 Uhr per Livestream auf dieser Seite.

Rund 1.500 Gäste erwartet

Rund 1.500 Gäste werden in der Elbphilharmonie erwartet, darunter neben Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und mehreren Senatoren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundesratspräsident Daniel Günther (CDU), die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und Altkanzler Gerhard Schröder. Der Festakt soll Höhepunkt und Abschluss der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag Schmidts bilden.

Lebenswerk in Wort, Bild und Musik

Bei dem Festakt soll das Lebenswerk des früheren Hamburger Innensenators, Ehrenbürgers, Bundeskanzlers und Staatsmannes in Musik, Wort und Bild gewürdigt werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Einigung Europas, für die Schmidt stets eingetreten war. Sie wird auch Thema der Festreden von Steinmeier und Mogherini sein. Die musikalische Begleitung übernimmt das Ensemble Resonanz und die Big Band der Bundeswehr. Durch die Veranstaltung führt die NDR Moderatorin Julia-Niharika Sen.

Nachfeier "beste Schmidt'sche Tradition"

Eine Nachfeier sei "beste Schmidt'sche Tradition", sagt Ulfert Kaphengst von der Bundeskanzler Helmut Schmidt-Stifung, die gemeinsam mit dem Senat zu dem Festakt geladen hat. Schon zu Lebzeiten habe Schmidt mit Rücksicht auf den Trubel der Weihnachtstage runde Ehrentage lieber im Januar oder Februar gefeiert. Schmidt war bekannt für sein hanseatisches Understatement: "Wir brauchen keine Helden-Denkmäler", lautete sein Motto. Sein ausdrücklicher Wunsch sei gewesen, "dass er gesagt hat, er möchte keine Beweihräucherung, er möchte kein Podest, er möchte kein Museum, er möchte kein Denkmal. Sondern wir sollen auch die Gedanken, die ihn bewegt haben, in die Zukunft tragen", so Kaphengst.

Am 23. Dezember 1918 in Hamburg-Barmbek geboren, war Schmidt im November 2015 kurz vor Vollendung seines 97. Lebensjahres in seinem Haus in Langenhorn gestorben. Das Programm zum 100. Geburtstag Helmut Schmidts hatte bereits im vergangenen Jahr - lange vor dem eigentlichen Stichtag - begonnen, unter anderem mit Foto-Ausstellungen, Gedenkmedaille und einer Sonderbriefmarke. Der Festakt soll den Höhepunkt und Abschluss der Feierlichkeiten bilden.

