Fahrzeuge auf Zollamt-Gelände ausgebrannt

Auf dem Gelände des Zollamts im Hamburger Stadtteil Tonndorf sind in der Nacht zum Mittwoch drei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei brannten ein Transporter und zwei Pkw. Rund 40 Feuerwehrleute rückten aus, um den Brand hinter der Außenstelle des Hauptzollamts an der Ahrensburger Straße zu löschen. Das Feuer drohte auf das Gebäude überzuspringen. Die Hitze ließ einige Fensterscheiben zerplatzen. Verletzte gab es nicht. "Zum Hintergrund können wir noch nichts sagen", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

