Fahrgastverband pro Bahn kritisiert App des HVV Stand: 14.11.2023 17:06 Uhr Die App des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) sorgt immer wieder für Ärger. Verspätungen oder Zugausfälle werden nicht zeitnah angezeigt, kritisiert der Fahrgastverband pro Bahn. Der HVV arbeitet an Verbesserungen.

Das passiert immer wieder: Die S-Bahn oder der Zug fällt aus - und die HVV-Fahrplan-App zeigt das nicht an. Oder der Bus soll pünktlich fahren, hat aber fünf Minuten Verspätung. Das ärgert auch Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn. Dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen sagt er: "Das ist für Kunden natürlich ganz schrecklich. So schön wie das Deutschlandticket ist: Es nützt mir nichts, wenn ich nicht die exakte Informationen habe, wann der Bus oder die Bahn fährt." Andere Verkehrsverbünde hätten bessere Apps.

HVV-Sprecher: "Ein komplexes System"

HVV-Sprecher Rainer Vohl erklärt die Ungenauigkeiten so: "Grundsätzlich ist es ja so, dass wir ein sehr komplexes System aus Bussen, Bahnen und Fähren im HVV haben. Wir haben 25 Verkehrsunternehmen. Und die Infos sollen sich natürlich alle ganz schnell in der App wiederfinden. Aber das ist eine Riesenherausforderung."

App soll zuverlässiger werden

Die Verkehrsunternehmen nutzten unterschiedliche Software. Der HVV startet nun ein neues Projekt, um Störungsmeldungen zu synchronisieren. In einem Jahr soll die App zuverlässiger sein.

