FAQ: Hamburger Hafenbetreiber HHLA und der geplante MSC-Deal

Mitarbeitende der HHLA und Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaft ver.di fürchten, dass die Arbeitnehmerrechte beschnitten werden könnten, wenn MSC knapp die Hälfte der Anteile an der HHLA übernimmt. MSC als Familienunternehmen kennt solche Formen der Mitbestimmung, wie sie es bei der HHLA gibt, nicht. Eine weitere Sorge der Hafenarbeiterinnen und -arbeiter: Der Konkurrenzdruck, und damit der Druck auf die Kosten, könnte zunehmen. Von anderen Reedereien gibt es die Sorge, dass MSC möglicherweise Zugriff auf sensible Daten bekommen könnte. Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd denkt bereits darüber nach, Ladung aus Hamburg abzuziehen und Schiffe in andere Häfen zu schicken.

Aktuell ist die HHLA eine Aktiengesellschaft. 2007 wurde das Unternehmen, das bis dahin ausschließlich im Besitz der Stadt war, an die Börse gebracht. Rund 70 Prozent der Aktien befinden sich seitdem weiter im Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg. Sie werden über die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH verwaltet. Rund 30 Prozent sind im Streubesitz. Wobei der größere Teil davon - etwa 20 Prozent - institutionellen Anlegern gehört, zum Beispiel Banken, Fonds und Versicherungen.

Angeblich gibt es neben MSC noch weitere Interessenten für die HHLA, wobei zum Beispiel der Milliardär Klaus-Michael Kühne bislang kein offizielles Angebot unterbreitet hat. Die Stadt Hamburg betont, dass sie einen gültigen Vorvertrag mit MSC hat und keine Auktion von HHLA-Anteilen plant. Mögliche Bieter könnten aber auf dem Aktienmarkt versuchen, bis zu 30 Prozent der Anteile an der HHLA aufzukaufen, die im Streubesitz sind. Das würde es MSC erschweren, mit bis zu 49,9 Prozent bei der HHLA einzusteigen, es aber nicht ganz verhindern.

Dass sich Reedereien an Hafenterminals beteiligen, ist seit vielen Jahren üblich. Die Reedereien haben so Zugriff auf Umschlagskapazitäten. Häfen können mit garantierten Ladungsmengen rechnen. Dass sich Reedereien Anteile an Umschlagsunternehmen sichern, die über mehrere Terminals an verschiedenen Standorten verfügen, ist ebenfalls keine Ausnahme. In den vergangenen Jahren sind die Reeder - mit Milliardengewinnen in Folge der Corona-Pandemie - regelrecht auf Einkaufstour gegangen. Ein Sonderfall einer Reedereibeteiligung ist das Engagement von COSCO im griechischen Piräus. Dort besitzt COSCO nicht nur 100 Prozent des örtlichen Hafenbetreibers, sondern kontrolliert auch die Hafenverwaltung (in Hamburg vergleichbar mit der Hamburg Port Authority).

Das ist bislang nicht geplant und auch nicht Teil der Vereinbarung zwischen der Stadt Hamburg und MSC. Allerdings soll die Deutschland-Zentrale von MSC Cruises von München nach Hamburg verlegt werden.

Die Stadt verspricht sich von dem Einstieg, dass künftig mehr Ladung nach Hamburg kommt. MSC hat zugesagt, ab 2025 seine Ladungsmenge deutlich zu erhöhen. Von 2031 an sollen es mindestens eine Million Standardcontainer pro Jahr sein. In der Hafencity soll eine neue Deutschlandzentrale von MSC entstehen, auch die Kreuzfahrtsparte MSC Cruises soll hier einen neuen Heimathafen bekommen. Mit 700 Arbeitsplätzen soll sich dabei die Mitarbeiterzahl in Hamburg mehr als verdoppeln, so MSC. Laut Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) würde Hamburg viel Einfluss auf den Hafen zurückbekommen. Mit MSC würde man ein "strategisches Gegenüber" bekommen, das man bei den ganz unterschiedlichen Menschen, die fast 30 Prozent der HHLA-Anteile besitzen, nicht hätte.

MSC ist nach der Anzahl der Schiffe die größte Containerreederei der Welt, vor der dänischen APM-Maersk. Der Container-Arm umfasst nach Unternehmensangaben 760 Schiffe, die 520 Häfen in 155 Ländern anlaufen. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz der Familie Aponte. Zur MSC-Gruppe gehört mit MSC Cruises auch eine der größten Kreuzfahrtlinien.