"Ever Apex": Der nächste Riesen-Frachter ist in Hamburg Stand: 04.10.2022 13:40 Uhr Nachdem in der vergangenen Woche der weltgrößte Frachter, die "Ever Alot", zum ersten Mal im Hamburger Hafen war, ist am Dienstag eines seiner Schwesterschiffe, die "Ever Apex", in der Hansestadt eingelaufen.

Das Schiff der Reederei Evergreen Marine kam mit dem Vormittagshochwasser und erreichte am Mittag den Hamburger Hafen, wo es am Containerterminal Burchardkai in Waltershof festmachte.

Fast 400 Meter lang

Die "Ever Apex" ist am 11. Juni dieses Jahres in Dienst gestellt worden und gehört zur A-Klasse, der neuen Baureihe der taiwanesischen Reederei Evergreen Marine. Der Frachter wurde auf der Werft Samsung Heavy Industries in Südkorea gebaut und fährt unter der Flagge von Singapur. Die "Ever Apex" ist mit 399,9 Metern Länge und 61,5 Metern Breite nur unwesentlich kleiner als die "Ever Alot".

Platz für mehr als 24.000 Container

Der grüne Container-Riese hat Platz für insgesamt 24.004 Standard-Container und kann bis zu 224.982 Tonnen Fracht laden. Ein Dieselmotor mit 96.465 PS Leistung sorgt für eine Geschwindigkeit von rund 22 Knoten. Wie ihre Schwesterschiffe der A-Klasse wird auch die "Ever Apex" derzeit auf Liniendiensten zwischen Fernost und Europa eingesetzt und damit demnächst regelmäßig auch Hamburg anlaufen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Hamburger Hafen