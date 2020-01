Stand: 19.01.2020 07:55 Uhr - Hamburg Journal

Erstes rot-grünes Wahlduell in Hamburg

Fünf Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg treffen der amtierende Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Bürgermeisterkandidatin der Grünen, Katharina Fegebank, heute zu einem ersten Duell aufeinander. Im Mittelpunkt dürften die Positionen in der Verkehrs-, Wohnungs- und Klimapolitik stehen. Veranstaltet wird die Runde von der Wochenzeitung "Die Zeit" im Helmut-Schmidt-Auditorium der Bucerius Law School. Die Wissenschaftssenatorin und Zweite Bürgermeisterin Fegebank fordert Amtsinhaber Tschentscher bei der Wahl direkt heraus und will die erste Frau an der Spitze eines Hamburger Senats werden.

Bürgerschaftswahl: Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Gewählt wird am 23. Februar. Laut einer Anfang des Monats von Infratest dimap für den NDR gestellten Sonntagsfrage liegen SPD und Grüne bei knapp unter 30 Prozent in etwa gleichauf - mit deutlichem Abstand vor der CDU, die bei 15 Prozent gehandelt wird, den Linken mit 9 Prozent sowie FDP und AfD, die bei jeweils 7 Prozent landen würden. Eine deutliche Mehrheit für Rot-Grün wäre damit sicher. Fraglich ist nur, unter welcher Führung.

Videos 02:47 NDR 90,3 Darum geht's: Hamburgische Bürgerschaft NDR 90,3 Was genau sind die Aufgaben der Hamburgischen Bürgerschaft? Wie arbeiten sie und ihre Abgeordneten? Und was genau sind die sogenannten Fachausschüsse? Video (02:47 min)

Tschentscher will Bürgermeister bleiben

Tschentscher hat einen Fortbestand der Koalition mit den Grünen davon abhängig gemacht, dass seine SPD bei der Wahl wieder stärkste Kraft wird und damit erneut den Bürgermeister stellen kann. Ein anderes Amt komme für ihn nicht in Betracht, hatte er deutlich gemacht. Bei der letzten Bürgerschaftswahl vor fünf Jahren war die SPD unter seinem Amtsvorgänger Olaf Scholz in Hamburg noch auf 45,6 Prozent gekommen. Die Grünen kamen damals auf 12,3 Prozent und dürfen nun mit erheblichen Zugewinnen rechnen.

Auch Bündnis unter grüner Führung denkbar

"Wir spielen auf Sieg, nicht auf Platz", hatte Fegebank am Freitagabend beim Neujahrsempfang der Grünen-Fraktion im Hamburger Rathaus gesagt. Rechnerisch möglich wäre laut Umfrage unter grüner Führung auch ein Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP. Für die SPD käme ein sogenanntes Deutschland-Bündnis mit Christdemokraten und Liberalen infrage.

Weitere Informationen NDR Kandidat*innen-Check zur Bürgerschaftswahl Vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg am 23. Februar bietet der NDR einen neuen Service an: Im NDR Kandidat*innen-Check stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten den Wählerinnen und Wählern vor. mehr Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg 2020 wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Die ersten Spitzenkandidaten sind bereits gekürt worden und die Parteien schalten in den Wahlkampfmodus. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 19.01.2020 | 19:30 Uhr