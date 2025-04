Stand: 26.04.2025 12:29 Uhr Erstes Kreuzfahrtschiff am neuen Terminal in der Hafencity angelegt

Am neuen Hamburger Kreuzfahrtterminal am Überseequartier hat am Sonnabend mit der "Balmoral" erstmals ein Kreuzfahrtschiff angelegt. Nach Angaben von Terminaltreiber Cruise Gate Hamburg ist das ein erster Probelauf. Offiziell eröffnet wird das Cruisecenter Hafencity am neuen Westfield Einkaufszentrum im September. Dieses Jahr sind in Hamburg insgesamt rund 300 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen geplant.

