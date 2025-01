Hamburger Hafen meldet Rekord bei Kreuzfahrt-Passagieren Stand: 13.01.2025 06:00 Uhr Hamburg verbucht einen neuen Rekord bei Kreuzfahrten: Im vergangenen Jahr wurden in der Hansestadt rund 1,3 Millionen Passagiere gezählt - so viele wie nie zuvor.

Vom Ozeanriesen mit mehreren Tausend Gästen bis zum kleinen Flusskreuzfahrtschiff: 266 Mal haben Kreuzfahrtschiffe im vergangenen Jahr in Hamburg festgemacht. Die Zahl der Passagiere ist dabei im Vergleich zum Vorjahr um rund 100.000 gestiegen. Das liegt vor allem an regelmäßig einlaufenden Schiffen, zum Beispiel der Reedereien Aida oder MSC, die mittlerweile fast im Wochenrhythmus Abfahrten ab Hamburg anbieten, etwa zu Rundreisen nach Norwegen oder in die Ostsee.

Dieses Jahr noch mehr Schiffe in Hamburg

"Die maritime Touristik nimmt auch für uns zunehmend eine Rolle als Wirtschaftsfaktor ein", sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD). Hamburg liegt im Kreuzfahrtbereich deutlich vor Kiel und Warnemünde. In diesem Jahr rechnet die stadteigene Kreuzfahrtgesellschaft Cruise Gate Hamburg erneut mit einem Zuwachs: Erwartet werden knapp 300 Schiffe.

Landstrom deutlich öfter genutzt

Stark gestiegen ist im vergangenen Jahr die Zahl der Kreuzfahrtschiffe, die Landstrom genutzt haben. Laut Wirtschaftsbehörde wurden bei 129 Anläufen die bordeigenen Generatoren abgestellt und insgesamt 6,5 Gigawatt Strom von Land geliefert. Mehr als 3.000 Tonnen CO2 seien dadurch eingespart worden, sagte ein Behördensprecher zu NDR 90,3. Mehr als 70 Prozent der Schiffe, die einen Landstromanschluss haben, hätten auch tatsächlich den umweltfreundlichen Landstrom in Hamburg genutzt.

Ein neues Terminal und zwei Großveranstaltungen

Zwei feste Kreuzfahrtterminals gibt es aktuell im Hamburger Hafen. 2025 soll ein drittes eröffnet werden - und zwar in der Hafencity. Im diesem Jahr gibt es für Kreuzfahrt-Fans zwei Großereignisse in Hamburg: Vom 9. bis 11. Mai wird der 836. Hafengeburtstag gefeiert und vom 12. bis 14. September finden die Cruise Days statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.01.2025 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe