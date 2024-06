Erneuter Warnstreik von ver.di im Hamburger Hafen Stand: 17.06.2024 12:18 Uhr Der Hamburger Hafen wird heute durch einen Warnstreik voraussichtlich den gesamten Tag lahmgelegt. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der wichtigsten Hafenbetriebe dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

In Hamburg hat der Warnstreik den Hafen- und Containerumschlag weitgehend lahmgelegt. "Alles, was mit Umschlag zu tun hat, steht relativ still. Da geht gerade nicht viel", sagte ein Sprecher von ver.di am Montagmorgen. Die Gewerkschaft hatte die Beschäftigten der Häfen in Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Brake und Emden zum Warnstreik aufgerufen. Der Warnstreik läuft unter dem Motto "Wir sind Hafen, wir sind Tarif.

Demonstration am Vormittag in Hamburg geplant

Um Druck zu machen, sollte eine große Demonstration um 11 Uhr vor der Elbphilharmonie starten. Anschließend führt die Route durch die Hafencity und die Speicherstadt bis zum Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof. Ver.di geht davon aus, dass zwischen 1.500 und 2.500 Menschen teilnehmen. Zu der Kundgebung werden auch zahlreiche Hafenarbeiter und -arbeiterinnen von anderen Standorten erwartet.

Dritte Verhandlungsrunde beginnt

Nach der zweiten Verhandlungsrunde mit dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) über bessere Löhne habe es kein verhandlungsfähiges Angebot gegeben, hatte ver.di am Sonntagabend mitgeteilt. Die dritte Tarifverhandlungsrunde findet heute und morgen in Hamburg statt. Ver.di fordert für alle Beschäftigten 3 Euro mehr pro Stunde. Die Arbeitgeber haben zuletzt 2,5 Prozent mehr angeboten, mindestens aber 60 Cent pro Stunde zusätzlich.

