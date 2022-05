Erneut lange Warteschlangen am Hamburger Flughafen Stand: 21.05.2022 21:18 Uhr Fluggäste am Hamburger Flughafen mussten erneut viel Geduld mitbringen. Schon am Samstagmorgen bildeten sich lange Schlangen vor der Sicherheitskontrolle. Grund war dieses Mal der Start der Maiferien.

An der Sicherheitskontrolle mussten Passagiere bis zum Nachmittag rund anderthalb Stunden warten. Allein an diesem Sonnabend flogen rund 20.000 Gäste von Hamburg aus los, wie eine Sprecherin des Hamburger Flughafens sagte. Am Sonntag werden es rund 21.000 Passagiere. "Das sind teilweise über 70 Prozent des Jahres und die meisten Reisenden seit Beginn der Corona-Pandemie. Dabei kann es immer wieder zu Auslastungsspitzen in einzelnen Stunden kommen", so die Sprecherin.

Auch die Autobahnen sind voll

Starke Nerven brauchten an diesem Sonnabend aber auch Autofahrerinnen und Autofahrer. Denn die Straßen und Autobahnen rund um Hamburg waren voller als sonst. Nach Angaben der Polizei staute sich der Verkehr auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Hausbruch und Dreieck Hamburg-Nordwest am Mittag auf bis zu zwölf Kilometer. Weiter im Norden mussten Reisende ebenfalls Geduld mitbringen: Staus bildeten sich am Nachmittag etwa an den Grenzübergängen nach Dänemark an der A7 und der B200, wie der ADAC auf seinen Internetseiten mitteilte.

Reparatur an Start- und Landebahn

Am Freitag war der Hamburger Flughafen vorübergehend gesperrt worden. Grund war ein Schaden auf der Start- und Landebahn, wo sich die beiden Bahnen kreuzen. Deshalb muss er umgehend repariert werden. Etwa ab 11 Uhr wurden deshalb alle Landungen für rund eine Stunde gestrichen. Nach Angaben einer Flughafen-Sprecherin waren etwa ein halbes Dutzend Maschinen betroffen, darunter auch ein Flug aus München. Die Flugzeuge mussten entweder umgeleitet werden oder Extra-Schleifen in der Luft drehen. Inzwischen ist der Schaden repariert. Abflüge waren von der Sperrung nicht betroffen.

Lange Wartezeiten vor Sicherheitskontrolle

Schon am Freitagmorgen sorgten lange Wartezeiten vor der Sicherheitskontrolle für Unmut bei den Fluggästen. Bis zu 60 Minuten brauchten Reisende nach Angaben der Bundespolizei, um durch die Sicherheitskontrolle zu gelangen. Viele Reisende waren genervt und fürchteten, ihren Abflug zu verpassen.

Fluggäste sollen möglichst früh anreisen

Ein Grund für die langen Wartezeiten sind krankheitsbedingte Ausfälle beim privaten Sicherheitsdienst FraSec, wie die Bundespolizei bestätigte. Deshalb sind trotz Ferienbeginn nicht alle Kontrolllinien geöffnet. Auf seiner Internetseite bat der Airport die Fluggäste wegen des hohen Passagieraufkommens, rund 2 bis 2,5 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.

