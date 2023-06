Erhöhte Waldbrandgefahr in Hamburg Stand: 11.06.2023 06:41 Uhr Für Hamburg gilt ab heute eine erhöhte Waldbrandgefahr. Weil es in den kommenden Tagen weiter warm und trocken bleiben soll, appelliert die Feuerwehr, vorsichtig zu sein.

Der Deutsche Wetterdienst hat die Warnstufe für Waldbrände im Hamburger Süden von drei auf vier erhöht. Das ist die zweithöchste Warnstufe. Ab Montag gilt die Warnung dann auch für den Norden der Stadt. Grund dafür ist die lang anhaltende Trockenheit.

Feuerwehr mahnt zur Vorsicht

Die Feuerwehr mahnt deshalb zur Vorsicht: Zigarettenkippen sollten nicht einfach achtlos weggeschmissen, grillen auf trockenen Wiesen vermieden werden. Auch die Grillkohle sollte ordnungsgemäß entsorgt werden und nicht einfach in Mülleimern landen. Generell wünscht sich die Feuerwehr, dass die Hamburgerinnen und Hamburger sensibel mit der Trockenheit umgehen.

Wassertanks der Freiwilligen Feuerwehren gefüllt

Sicherheitshalber werden in den Sommer-Monaten Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren mit zusätzlichem Wasser befüllt. Denn die Wasserversorgung ist in Wald- und Wiesengebieten oft schlecht. Schon am Freitag musste die Feuerwehr zu zwei größeren Bränden ausrücken. Unter anderem hatten an der Stadtgrenze zu Norderstedt 500 Quadratmeter Wiese gebrannt.

