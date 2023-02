Erdbeben: Hamburger Helfer an spektakulärer Rettung beteiligt Stand: 10.02.2023 20:01 Uhr Es ist ein Kampf gegen die Zeit: Die Rettungsarbeiten in der türkischen und syrischen Erdbebenregion laufen auf Hochtouren. Auch aus Hamburg ist Hilfe eingetroffen: unter anderem die Rettungshundestaffel Hamburg-Harburg.

Die Einsatzkräfte befinden sich zur Zeit in der türkischen Region Hatay, in der Stadt Kirikhan. Holger Grinnus ist der Leiter der Rettungshundestaffel und war beteiligt, als am Freitag in der türkischen Stadt Kirikhan eine junge Frau aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses gerettet werden konnte. Mehr als 100 Stunden nach dem Erdbeben.

Erdbeben: Deutschen Helfern gelingt spektakuläre Rettung Holger Grinnus, der Leiter der Rettungshundestaffel Hamburg-Harburg, im Interview.

"Einfach toll, dass wir der Frau das Leben retten konnten"

Im Interview mit NDR Info beschrieb Grinnus die Rettung: "Absolutes Glücksgefühl - wir haben uns gefreut. [...] Einfach toll, dass wir der Frau das Leben retten konnten." Eine Erfolgsgeschichte, die Hoffnung macht, dennoch gehen die Bilder vor Ort Grinnus und seinem Team sehr nahe. In der Stadt Kirikhan suchen sie bereits seit Dienstag nach Überlebenden.

Lage in türkisch-syrischen Grenzregion besonders dramatisch

Für viele Menschen kommt jedoch jede Hilfe zu spät. In der türkisch-syrischen Grenzregion ist die Lage besonders dramatisch. "Für die Menschen gab es zum Teil einfach keine Chance, man sitzt im Wohnzimmer, man macht das normale, was man immer macht und plötzlich ändert sich das gesamte Leben. Alles ist weg. Das Haus ist weg, es ist schlimm, wirklich schlimm. Und dann ist es um so schöner, wenn wir kommen und die Chance haben ein Menschenleben zu retten", so Grinnius.

